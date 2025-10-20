Škorpion /
Dnevni horoskop, Škorpion, 20. 10. 2025.
Ljubav Razmišljanjem o prošlosti, otkrivate da ste nekada bili sretniji i zadovoljniji. Bez obzira na probleme, život je san, a vi ste prestali sanjati.
Posao Nalazite se na važnom poslovnom raskrižju. Pitate se da li da ostanete tu gdje jeste ili da idete negdje dalje. U miru o svemu dobro razmislite.
Zdravlje Razapeti ste između prošlosti i budućnosti, i teško se fokusirate na sadašnji trenutak postojanja. Bolujete od tjeskobe, a to je raširena dijagnoza.
Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665
Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min
Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden
Regionalni portali
403 Forbidden
Izdvojeno
NAJBOLJA IZDANJA /
Candice Swanepoel godine ne mogu ništa, zasjala na Victoria's Secret reviji
PROVJERILI SMO /
RTL Dosje analizira: Evo što sve donose izmjene Zakona o radu
Škorpion /
Dnevni horoskop, Škorpion, 20. 10. 2025.