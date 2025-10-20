Škorpion /

Dnevni horoskop, Škorpion, 20. 10. 2025.

Dnevni horoskop, Škorpion, 20. 10. 2025.
Ljubav Razmišljanjem o prošlosti, otkrivate da ste nekada bili sretniji i zadovoljniji. Bez obzira na probleme, život je san, a vi ste prestali sanjati.  

Posao Nalazite se na važnom poslovnom raskrižju. Pitate se da li da ostanete tu gdje jeste ili da idete negdje dalje. U miru o svemu dobro razmislite.  

Zdravlje Razapeti ste između prošlosti i budućnosti, i teško se fokusirate na sadašnji trenutak postojanja. Bolujete od tjeskobe, a to je raširena dijagnoza.      

Horoskop
