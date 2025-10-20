Ovan /
Dnevni horoskop, Ovan, 20. 10. 2025.
Ljubav Ishitreno napuštate staru vezu i ulazite u novi ljubavni odnos. Niste svjesni što radite, i koje vas sve posljedice čekaju. Vodi vas slijepa strast.
Posao Nakon razdoblja letargije, iznenada ste se pokrenuli i to u raznim smjerovima. Obavljate stvari u ubrzanom ritmu. Velike greške na vidiku.
Zdravlje Sa svakim novim danom vaši živci su sve jače zapaljivi. Neki među vama mogli bi se naći na rubu mentalnog sloma. Vježbajte mir i strpljivost.
Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665
Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min
Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden
Regionalni portali
403 Forbidden
Izdvojeno
NAJBOLJA IZDANJA /
Candice Swanepoel godine ne mogu ništa, zasjala na Victoria's Secret reviji
PROVJERILI SMO /
RTL Dosje analizira: Evo što sve donose izmjene Zakona o radu
Ovan /
Dnevni horoskop, Ovan, 20. 10. 2025.