Dnevni horoskop, Ovan, 20. 10. 2025.

Dnevni horoskop, Ovan, 20. 10. 2025.
Ljubav Ishitreno napuštate staru vezu i ulazite u novi ljubavni odnos. Niste svjesni što radite, i koje vas sve posljedice čekaju. Vodi vas slijepa strast.   

Posao Nakon razdoblja letargije, iznenada ste se pokrenuli i to u raznim smjerovima. Obavljate stvari u ubrzanom ritmu. Velike greške na vidiku.   

Zdravlje Sa svakim novim danom vaši živci su sve jače zapaljivi. Neki među vama mogli bi se naći na rubu mentalnog sloma. Vježbajte mir i strpljivost.   

Horoskop
