Jarac
Dnevni horoskop, Jarac, 20. 10. 2025.
Ljubav Počeli ste zanemarivati partnera ili partnericu zbog vaših nezasitnih poslovnih interesa. Novac je jako važan, ali definitivno nije sve u životu.
Posao Pretrpali ste sebe prekovremenim obvezama i odgovornostima, a sve zbog žudnje za profitom. Predahnite i razmislite o cijeni koju plaćate.
Zdravlje Nemate vremena za sebe, a ni za one koji su vam najbliži. Previše ste opterećeni vašim poslom. Možda sanjate vaše klijente ili suradnike.
