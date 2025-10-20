Dnevni horoskop, Jarac, 20. 10. 2025.

Ljubav Počeli ste zanemarivati partnera ili partnericu zbog vaših nezasitnih poslovnih interesa. Novac je jako važan, ali definitivno nije sve u životu.

Posao Pretrpali ste sebe prekovremenim obvezama i odgovornostima, a sve zbog žudnje za profitom. Predahnite i razmislite o cijeni koju plaćate.

Zdravlje Nemate vremena za sebe, a ni za one koji su vam najbliži. Previše ste opterećeni vašim poslom. Možda sanjate vaše klijente ili suradnike.

