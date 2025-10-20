Jarac /

Dnevni horoskop, Jarac, 20. 10. 2025.

Dnevni horoskop, Jarac, 20. 10. 2025.
×
Foto:

Ljubav Počeli ste zanemarivati partnera ili partnericu zbog vaših nezasitnih poslovnih interesa. Novac je jako važan, ali definitivno nije sve u životu.    

Posao Pretrpali ste sebe prekovremenim obvezama i odgovornostima, a sve zbog žudnje za profitom. Predahnite i razmislite o cijeni koju plaćate.     

Zdravlje Nemate vremena za sebe, a ni za one koji su vam najbliži. Previše ste opterećeni vašim poslom. Možda sanjate vaše klijente ili suradnike.   

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn

Dnevni Horoskop Jarac

Horoskop
Još iz rubrike
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
Jarac /
Dnevni horoskop, Jarac, 20. 10. 2025.