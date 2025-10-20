Vaga /
Dnevni horoskop, Vaga, 20. 10. 2025.
Ljubav Utjecaj tranzitne Venere probudio je vaš romantični duh iz dubokog sna. Vaša sveobuhvatna nježnost danas će obarati druge ljude s nogu.
Posao Ušli ste u razdoblje sreće i svakovrsnog prosperiteta. Imate brojnu planetarnu zaštitu. Mnogo toga ćete dobiti bez velikog truda i napora.
Zdravlje Izvrsno se osjećate. Zadovoljni ste sami sa sobom. Vaša snaga i energija u velikom su usponu. Neke Vage iskusiti će izvantjelesno iskustvo.
