Dnevni horoskop, Vodenjak, 18. i 19. 10. 2025.

Ljubav Vaša ljubavna revolucija se nastavlja, a to se posebno odnosi na vas koji ste rođeni u siječnju. Raskidate stare veze, i ulazite u nove odnose.

Posao Imate novu poslovnu strategiju. Znate što morate učiniti da biste ostvarili uspjeh. Prvi dan novog radnog tjedna donosi vam veliki proboj!

Zdravlje Bijes je veliki zdravstveni problem. U opasnosti ste da pregorite sa živcima. Probleme vam stvara i vaše nestrpljenje. Negdje vam se jako žuri.

Snovi i vizije Roditelji se mogu ne znam koliko brinuti o svojoj djeci, ali ako im u pravo vrijeme s pravom mjerom ne ukažu na prave granice, sve može biti uzalud.

