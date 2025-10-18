Dnevni horoskop, Djevica, 18. i 19. 10. 2025.

Ljubav Zaustavili ste se u vremenu i prostoru. Nemate samopouzdanja, i to je vaš veliki problem. Nema predaje. Vrijedite puno više nego što mislite.

Posao Razmišljate o raznim poslovnim opcijama, ali kada dođu na red konkretna djela, sve pada u vodu. Nedostaje vam strpljivost i istrajnost.

Zdravlje Previše ste pasivni i introvertni. Mislite da drugim ljudima malo značite. Ako želite sebi dobro, morate početi iznova graditi vlastiti ego.

Snovi i vizije Manipulacija je uvijek utjecaj na nekog, a da ovaj i niti ne zna što mu se događa odnosno što onaj drugi radi s njime. Manipulacijom zaobilazite i izbjegavate istinu.

