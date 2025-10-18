Dnevni horoskop, Škorpion, 18. i 19. 10. 2025.

Ljubav Niste zadovoljni s njim ili s njom, a i s vašom vezom u cjelini. Prije eventualnog raskida, isprobajte razne mogućnosti za preobražaj odnosa.

Posao Imate mnoštvo prilika za poboljšanje prihoda, ali niste spremni raditi po cijele dane da biste zaradili više novaca. I malo je ponekad dovoljno.

Zdravlje Pojačava se vaš interes za ezoterične teme. Možda u bliskoj budućnosti postanete iscjelitelj. Škorpioni su poznati psihoterapeuti.

Snovi i vizije Put vam može ukazati jedino vaš vlastiti razvoj, doticaj s vlastitim emocijama: samo ćete tako znati kako se trebate ponijeti u određenoj situaciji.

