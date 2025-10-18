Dnevni horoskop, Rak, 18. i 19. 10. 2025.

Ljubav Vidite ono što želite vidjeti. Idealizirate osobu koju ste prije koji dan upoznali. Kada vam on(a) pokaže svoje pravo lice, ostati ćete u velikom čudu.

Posao Upetljali ste se u nelegalne poslovne transakcije, i plašite se kako će priča na kraju završiti. Možda vas netko tuži. Izgledne su nezgodne opcije.

Zdravlje Vaša ćudljiva raspoloženja igraju se s vama, i u tom pogledu prilično ste bespomoćni. Rasuti ste i raspršeni u bezbroj različitih pravaca.

Snovi i vizije Ponizan čovjek ima hrabrost da se suoči sa svojim egom, da uvidi gdje su njegove slabosti i da se drži istine. To je velika stvar.

