Rak /

Dnevni horoskop, Rak, 18. i 19. 10. 2025.

Dnevni horoskop, Rak, 18. i 19. 10. 2025.
×
Foto:

Ljubav Vidite ono što želite vidjeti. Idealizirate osobu koju ste prije koji dan upoznali. Kada vam on(a) pokaže svoje pravo lice, ostati ćete u velikom čudu.  

Posao Upetljali ste se u nelegalne poslovne transakcije, i plašite se kako će priča na kraju završiti. Možda vas netko tuži. Izgledne su nezgodne opcije.     

Zdravlje Vaša ćudljiva raspoloženja igraju se s vama, i u tom pogledu prilično ste bespomoćni. Rasuti ste i raspršeni u bezbroj različitih pravaca.     

Snovi i vizije Ponizan čovjek ima hrabrost da se suoči sa svojim egom, da uvidi gdje su njegove slabosti i da se drži istine. To je velika stvar. 

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn

Dnevni Horoskop Rak

Horoskop
Još iz rubrike
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
Rak /
Dnevni horoskop, Rak, 18. i 19. 10. 2025.