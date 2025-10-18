Dnevni horoskop, Strijelac, 18. i 19. 10. 2025.

Ljubav Jedan dan ste dobro, a drugi loše, i teško vam je spojiti dva konstruktivna dana u nizu. Možda napokon uspijete uskladiti sebe u sebi.

Posao Strahujete od siromaštva. Strogo kontrolirate svaki trošak. S obzirom na vaše radne sposobnosti, ne trebate se plašiti za poslovnu budućnost.

Zdravlje Brze promjene raspoloženja čine vas nestabilnim. Teško opraštate sebi određene događaje iz prošlosti. Ne pretjerujte s osjećajima krivnje.

Snovi i vizije Ništa bolje vam se ne može dogoditi nego da vam se ukaže na vaše pogreške – jer na taj način sve više upoznajete sebe, a i druge.

