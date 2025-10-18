Dnevni horoskop, Bik, 18. i 19. 10. 2025.

Ljubav Svjesni ste vlastite privlačnosti, i lagano bolujete od prekomjerne samodopadnosti. Vaš napuhani ego u više će navrata procvasti od sreće.

Posao Spremni ste preuzeti poslovni rizik. Mogli biste ugroziti financijsku sigurnost vaše obitelji. Nitko ne može zaustaviti vaše financijske fantazije!

Zdravlje Ako vam se često zavrti u glavi, provjerite kako stoje stvari s vašim tlakom. Neki među vama mogli bi imati briga i problema i sa nesanicom.

Snovi i vizije Niste sretni jer ne cijenite ono što posjedujete. Vaša pozornost usmjerena je na ono što nemate. To vidite – i to cijenite. Ali ono što imate, to ne cijenite.

