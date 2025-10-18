Dnevni horoskop, Ovan, 18. i 19. 10. 2025.

Ljubav Vaša strastvena narav rijetko kada miruje. Tranzitni utjecaji Venere, Marsa i Urana najavljuju nove nastavke vaših ljubavnih eksperimenata.

Posao Obavljate razne stvari i ne razmišljate što radite. U velikoj ste jurnjavi za profitom. Možda vam se slučajno omakne velika financijska pogreška.

Zdravlje Vaši problemi s visokom temperaturom prerastaju u unutarnju groznicu. U vašem tijelu gori vatra, i morate pronaći načina da je ugasite.

Snovi i vizije Što se više penjete, što ste bliže Suncu, tim veća postaje opasnost da će vas ego srušiti. Tko ne poštuje druge, ne poštuje ni sebe!

