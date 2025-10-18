Vaga /

Dnevni horoskop, Vaga, 18. i 19. 10. 2025.

Dnevni horoskop, Vaga, 18. i 19. 10. 2025.
×
Foto:

Ljubav Potpuno ste očarali jednu osobu rođenu u znaku Lava. On ili ona više ne može disati bez vas. Sanja vas u snovima, a i u budnom stanju.   

Posao Ako ne ispunite vašu radnu normu koju vam je odredio poslodavac, mogli biste se naći u problemima. Zakoni kapitala i tržišta su nemilosrdni.      

Zdravlje Ako vas netko krivo pogleda, odmah reagirate preosjetljivo i uvredljivo. Djelujete kao da ste proizvedeni od nekog lomljivog materijala.      

Snovi i vizije Gubitkom zaštićenosti, djeca razvijaju krivi način ponašanja koji će odrediti njihov život i njihove odnose spram drugih ljudi.  

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn 

Dnevni Horoskop Vaga

Horoskop
Još iz rubrike
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
Vaga /
Dnevni horoskop, Vaga, 18. i 19. 10. 2025.