Dnevni horoskop, Vaga, 18. i 19. 10. 2025.

Ljubav Potpuno ste očarali jednu osobu rođenu u znaku Lava. On ili ona više ne može disati bez vas. Sanja vas u snovima, a i u budnom stanju.

Posao Ako ne ispunite vašu radnu normu koju vam je odredio poslodavac, mogli biste se naći u problemima. Zakoni kapitala i tržišta su nemilosrdni.

Zdravlje Ako vas netko krivo pogleda, odmah reagirate preosjetljivo i uvredljivo. Djelujete kao da ste proizvedeni od nekog lomljivog materijala.

Snovi i vizije Gubitkom zaštićenosti, djeca razvijaju krivi način ponašanja koji će odrediti njihov život i njihove odnose spram drugih ljudi.

