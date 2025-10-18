Dnevni horoskop, Ribe, 18. i 19. 10. 2025.

Ljubav Vaša ljubavna idila se nastavlja. Osjećate se ugodno u vlastitoj koži. Uživate u povlaštenim trenucima ljubavne sreće. Nova euforija na vidiku.

Posao Iza vas je težak tjedan, ali nastavljate dalje u žestokom ritmu. I u najopuštenijim trenucima ne prestajete razmišljati o idućem radnom danu.

Zdravlje Savršeno se slažete sami sa sobom, a to je dobar uvod za skladnu suradnju sa svijetom. Ako već niste, možda zaronite u mistične vode.

Snovi i vizije Ako se osjećate slabim, ne usuđujete se drugome reći što vam treba, što očekujete, što želite a što ne želite. Žrtva manipulira svojom okolinom slabošću.

