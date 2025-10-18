Dnevni horoskop, Lav, 18. i 19. 10. 2025.

Ljubav U centru ste pažnje javnosti. Svi komentiraju vaš fantastičan izgled. Za oko vam je zapela jako privlačna osoba rođena u znaku Vodenjaka.

Posao Dogodio vam se poslovni procvat. Radite prekovremeno. Nemate slobodnog vremena, i to vam nije važno. Bitno vam je da vraćate dugove.

Zdravlje Moguće su kardiološke smetnje, i to ponajprije kod vas koji već imate sličnih problema. Prijeti vam opasnost od precjenjivanja vlastitih snaga.

Snovi i vizije Gledajući unatrag, uvidjet ćete koliko ste tijekom jednog perioda vremena bili daleko od sreće, odnosno koliko ste malo bili spremni potruditi se da je postignete.

