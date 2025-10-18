Dnevni horoskop, Jarac, 18. i 19. 10. 2025.
Ljubav Olako povjerujete u svašta nešto, i onda ispaštate zbog vlastite naivnosti. On ili ona nije ono što mislite da jest. Skinite ružičaste naočale!
Posao Sve bolje se snalazite s poslom i financijama. Ostvarili ste veliki proboj ka osobnom blagostanju uz pomoć vaših korisnih prijateljskih veza i odnosa.
Zdravlje Ništa vas ne boli, jedino ste malo tjeskobni i depresivni. Planetarni utjecaji ukazuju na vaš pojačani interes za spiritualne teme i probleme.
Snovi i vizije Imate li ispravan stav, u životu je sve dobro. Patnja je velika učiteljica koja vas uči poniznosti, poštovanju i otvorenosti i koja vas jača.
Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665
Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min
Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn