Dnevni horoskop, Jarac, 18. i 19. 10. 2025.

Dnevni horoskop, Jarac, 18. i 19. 10. 2025.
Ljubav Olako povjerujete u svašta nešto, i onda ispaštate zbog vlastite naivnosti. On ili ona nije ono što mislite da jest. Skinite ružičaste naočale!   

Posao Sve bolje se snalazite s poslom i financijama. Ostvarili ste veliki proboj ka osobnom blagostanju uz pomoć vaših korisnih prijateljskih veza i odnosa. 

Zdravlje Ništa vas ne boli, jedino ste malo tjeskobni i depresivni. Planetarni utjecaji ukazuju na vaš pojačani interes za spiritualne teme i probleme.   

Snovi i vizije Imate li ispravan stav, u životu je sve dobro. Patnja je velika učiteljica koja vas uči poniznosti, poštovanju i otvorenosti i koja vas jača. 

