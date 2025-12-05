Napokon se zna što je krivac za crnu smrt koja je poharala srednjovjekovnu Europu

Brzo širenje kuge sredenjovjekovnom Europom moglo bi svoj uzrok imati u snažnoj vulkanskoj erupciji koja je oko 1345. godine obavila planet gustim slojem pepela i sumpora, pokazuje novo istraživanje na ovu temu.

Kuga je usmrtila između trećine i polovice europskog stanovništva sredinom 14. stoljeća, ali nije poznato što je pokrenulo pandemiju. Sada su znanstvenici iz Cambridgea i Njemačke objavili su istraživanje u kojem povezuju klimatske anomalije, neuspjele žetve i širenje kuge, prenosi Sky News.

Istraživači su u ledenim jezgrama s Grenlanda i Antarktike pronašli čestice čađe koje upućuju na to da je barem jedan neidentificirani vulkan u tropskom pojasu oko 1345. godine imao erupciju koja je obavila planet gustim oblakom pepela i sumpora. To se uklapa u pisane dokaze iz tog vremena, koji navode neobične oblačne uvjete i tamne mjesečeve pomrčine, navodi istraživanje objavljeno u časopisu "Communications Earth & Environment".

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Klimatske promjene izazvale neuspjele žetve

Prethodna istraživanja zaključila su da su brodovi koji su prevozili žito također donijeli buhe zaražene bakterijom kuge Yersinia pestis, najvjerojatnije s glodavaca negdje u središnjoj Aziji. Nakon što su stigle u Italiju, buhe su skočile na štakore i druge sisavce – i proširile pustoš Europom.

"Ove snažne talijanske gradske državice uspostavile su dugolinijske trgovačke rute preko Mediterana i Crnog mora, što im je omogućilo aktiviranje vrlo učinkovitog sustava za sprječavanje gladi”, rekao je dr. Bauch. „Ali u konačnici, to će nenamjerno dovesti do mnogo veće katastrofe.”

Profesor Ulf Buentgen s Odsjeka za geografiju Sveučilišta u Cambridgeu, još jedan od autora studije, rekao je da je kombinacija klimatskih, poljoprivrednih, društvenih i gospodarskih čimbenika koja je dovela do crne smrti rani primjer posljedica globalizacije.

"Iako se čini da je podudarnost čimbenika koji su pridonijeli crnoj smrti rijetka, vjerojatnost pojave zoonotskih bolesti (koje prelaze sa životinja na ljude) pod klimatskim promjenama i njihova pretvorba u pandemije vjerojatno će se povećati u globaliziranom svijetu”, rekao je. "To je posebno relevantno s obzirom na naša nedavna iskustva s Covidom-19.”

POGLEDAJTE VIDEO:Šest maskiranih napadača upalo u zlatarnicu: 'Čuo sam strašan prasak, a onda...'