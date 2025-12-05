FREEMAIL
VRSNA TENISAČICA /

Iz sportskog izdanja u elegantno: Donna Vekić zablistala u Europskom parlamentu

Iz sportskog izdanja u elegantno: Donna Vekić zablistala u Europskom parlamentu
Foto: Preindl Media

Budućnost europskog sporta počinje na lokalnim terenima

5.12.2025.
8:14
Hot.hr
Preindl Media
Iz sportskih terena u hodnike Europskog parlamenta: Donna Vekić u Bruxellesu je pokazala svoju drugačiju stranu. Umjesto uobičajenog sportskog izdanja, tenisačica je stigla u profinjenom izdanju: nosila je sivo-bež sako s naglašenim ramenima, crne hlače visokog struka, bijelu majicu i ulaštene bordo cipele. Cijeli look zaokružila je šarenim narukvicama te neutralnim šminkom; šljokastim sjenilom i roskastim sjajilom.

Foto: Preindl Media

Javni teniski tereni

Vekić je u Europski parlament stigla na poziv europarlamentarke Nikoline Brnjac, gdje je sudjelovala na konferenciji “From Playground to Olympus – Financing Europe’s Sport Future”. Ondje je predstavila svoj projekt javnih teniskih terena u Osijeku, potpuno otvorenih i besplatnih za sve građane – inicijativu koju je Bruxelles dočekao s osobitim zanimanjem.

Foto: Preindl Media

Brnjac je upravo Donnin primjer željela istaknuti kao dokaz koliko dostupna lokalna infrastruktura može oblikovati sportske karijere. Na panelu su sudjelovali i predstavnici ključnih europskih sportskih institucija, potpredsjednica Europskog parlamenta Antonella Sberna, Sanda Čorak iz HOO-a te Folker Hellmund iz Ureda europskih olimpijskih odbora.

Foto: Preindl Media

„Moja priča počela je na malom terenu, baš kao i svaka. Djeca moraju imati mjesto gdje mogu sanjati, trenirati i rasti. Zato je važno da lokalna igrališta postanu prioritet“, poručila je Vekić.

Brnjac je istaknula da bi se, zahvaljujući njezinoj inicijativi, u europskom proračunu prvi put trebao otvoriti poseban prioritet namijenjen lokalnoj sportskoj infrastrukturi: igralištima, dvoranama i bazenima koji djeci i mladima osiguravaju jednake prilike. Naglasila je da se ne radi o financiranju velikih stadiona, nego svakodnevnih mjesta gdje se stvaraju navike, samopouzdanje i budući uspjesi

Foto: Preindl Media

Poruka iz Bruxellesa bila je jasna: budućnost europskog sporta počinje na lokalnim terenima, ondje gdje djeca prvi put zamisle sebe kao sportaše i gdje se rađaju budući olimpijci.

 

Dona VekicEuropski ParlamenetSportNikolina Brnjac
