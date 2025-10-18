Blizanci /

Dnevni horoskop, Blizanci, 18. i 19. 10. 2025.

Dnevni horoskop, Blizanci, 18. i 19. 10. 2025.
Ljubav Razdoblju vaše ljubavne apstinencije došao je kraj. Život promatrate strastvenim očima. Osoba rođena u znaku Jarca potpuno će vas zaslijepiti.           

Posao Strogo kontrolirate vašu financijsku situaciju. Nitko od vaših najbližih ne zna koliko točno zarađujete. Imate tajne račune u raznim bankama.     

Zdravlje U dominantnoj ste fazi razvoja, ali to ne znači da ste imuni na udarce sudbine. Napad nije uvijek najbolja obrana. Bezglavo žurite i jurite. 

Snovi i vizije Strpljenje i sposobnost razlučivanja dva su velika dara koja odlikuju čovjeka i vode ga do velikih istina života. Vi ste granica svoje sreće. Nitko izvan vas.   

