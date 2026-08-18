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Vodenjak /

Dnevni horoskop, Vodenjak, 18. 08. 2026.

Dnevni horoskop, Vodenjak, 18. 08. 2026.
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Ljubav: Bit će izgovoreno nešto neočekivano što će promijeniti način na koji promatrate jedan odnos. U vezama će biti otvorena tema budućnosti, ali razgovor će završiti mirnije nego što će početi. Slobodnim Vodenjacima bit će privučena osoba koja se potpuno razlikuje od njihova uobičajenog izbora.

Posao: Bit će predstavljena ideja koja će u početku izazvati sumnju, ali će ubrzo pokazati ozbiljan potencijal. Vaša originalnost bit će posebno cijenjena u situaciji u kojoj klasična rješenja neće dati rezultat. Neočekivana poslovna vijest mogla bi promijeniti planove za ostatak tjedna.

Zdravlje: Mentalna stimulacija bit će snažna, zbog čega će odmor biti teže postignut tijekom dana. Povremeno će se osjećati potreba za udaljavanjem od buke i tuđih zahtjeva. Kasniji sati donijet će značajno smirenje i obnovu energije.

Dnevni Horoskop Vodenjak

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