Dnevni horoskop, Škorpion, 18. 08. 2026.

Ljubav: Bit će otkrivena informacija koja će baciti novo svjetlo na ponašanje osobe koja vam je emocionalno važna. U vezama će biti pojačana privlačnost, ali će istodobno biti otvoreno i pitanje povjerenja. Slobodnim Škorpionima bit će privučena osoba čije namjere neće biti lako pročitati.

Posao: Jedna skrivena okolnost bit će razotkrivena prije nego što vam uspije zakomplicirati planove. Vaša procjena situacije pokazat će se preciznijom od mišljenja većine. Financijska odluka donesena ranije počet će pokazivati prve konkretne rezultate.

Zdravlje: Bit će naglašena potreba za emocionalnim rasterećenjem. Fizička energija ostat će dobra, ali će se osjetljivost na stres povremeno povećavati. Pred kraj dana bit će vraćen snažan osjećaj kontrole nad vlastitim raspoloženjem.