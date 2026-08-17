Dnevni horoskop, Škorpion, 17. 08. 2026.

Ljubav: Tajna, prešućena emocija ili skrivena namjera mogla bi biti razotkrivena. U odnosima će se osjećati snažna privlačnost, ali i potreba da se napokon sazna prava istina. Slobodni Škorpioni mogli bi doživjeti susret čiji će intenzitet biti teško zaboravljen.

Posao: Iza kulisa će se odvijati više nego što će na prvi pogled biti vidljivo. Informacija dobivena slučajno mogla bi Škorpionima dati važnu prednost u poslovnoj situaciji. Jedno pitanje povezano s novcem ili autoritetom približit će se raspletu.

Zdravlje: Energija će biti snažna, ali promjenjiva. Nakupljena unutarnja napetost mogla bi se odraziti kroz nemir ili povremenu iscrpljenost. Nakon emocionalnog rasterećenja bit će primijećeno i fizičko olakšanje.