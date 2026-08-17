Dnevni horoskop, Blizanci, 17. 08. 2026.

Ljubav: Jedna će poruka izazvati više razmišljanja nego što bi se u prvi trenutak očekivalo. U ljubavnom odnosu bit će probuđena znatiželja i potreba da se sazna što druga strana zapravo osjeća. Slobodnim Blizancima moglo bi biti priređeno poznanstvo koje će početi sasvim bezazleno, ali neće tako i završiti.

Posao: Informacije će pristizati sa svih strana, a među njima će se skrivati nešto vrlo korisno. Moguće je da će biti promijenjen raspored, dogovor ili prioritet koji je do sada smatran sigurnim. Brza prilagodba okolnostima bit će nagrađena zanimljivim rezultatom.

Zdravlje: Mentalna aktivnost bit će pojačana pa će opuštanje dolaziti nešto teže. Mogući su kratkotrajni padovi koncentracije uslijed prevelikog broja obveza. U večernjim satima bit će vraćen osjećaj lakoće i vedrine.