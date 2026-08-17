Dnevni horoskop, Bik, 17. 08. 2026.

Ljubav: Osjećaji koji su bili potisnuti ponovno će izaći na površinu. U postojećim odnosima moglo bi biti otvoreno pitanje koje se već neko vrijeme izbjegava, a njegov će odgovor donijeti neočekivano olakšanje. Slobodnim Bikovima mogao bi se vratiti interes za osobu koja je već jednom ostavila trag.

Posao: Bit će stvoren prostor za financijski ili poslovni pomak koji se dugo pripremao. Jedna ponuda na prvi pogled neće djelovati spektakularno, ali će u sebi skrivati zanimljiv potencijal. Nečije obećanje moglo bi napokon biti pretvoreno u konkretan potez.

Zdravlje: Organizam će tražiti nešto sporiji ritam nego prethodnih dana. Moguća će biti osjetljivost vrata, ramena ili područja povezanih s nakupljenom napetošću. Mirniji završetak dana donijet će osjećaj veće fizičke ravnoteže.