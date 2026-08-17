Dnevni horoskop, Ovan, 17. 08. 2026.

Ljubav: Nešto što je dugo ostajalo neizgovoreno napokon će biti otkriveno. U odnosima će se osjetiti snažnija potreba za iskrenošću, a jedna neočekivana reakcija mogla bi promijeniti dosadašnju dinamiku. Slobodnim Ovnovima pažnju će privući osoba čije će namjere u početku biti teško pročitati.

Posao: Početak tjedna bit će obilježen ubrzanim ritmom i informacijom koja će promijeniti planove. Nečiji trud konačno bi mogao biti primijećen, osobito ondje gdje se već dulje čekalo priznanje. Financijska situacija pokazat će znakove stabilizacije, ali još neće biti otkrivene sve okolnosti.

Zdravlje: Energije će biti mnogo, ali će se lako trošiti na sitne napetosti. Tijelo bi moglo reagirati na nedostatak sna ili pretjeranu mentalnu aktivnost. Pred kraj dana bit će osjetno smanjenje unutarnjeg pritiska.