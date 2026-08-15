Dnevni horoskop, Strijelac, 15. i 16. 08. 2026.

Ljubav: U ljubavi će biti probuđena potreba za uzbuđenjem i nečim drukčijim od svakodnevice. Neočekivani susret ili spontani razgovor mogao bi potpuno promijeniti raspoloženje. U vezama će biti otvorena tema zajedničkih planova, putovanja ili promjene koja već neko vrijeme lebdi u zraku.

Posao: Ideja povezana s inozemstvom, edukacijom ili novim područjem rada mogla bi ponovno biti aktualizirana. Tijekom neformalnog razgovora bit će dobivena informacija koja otvara šire mogućnosti. Financijski napredak neće biti trenutačan, ali će smjer biti obećavajući.

Zdravlje: Povećana energija poticat će snažnu potrebu za kretanjem i promjenom okoline. Ipak, tijelo bi moglo upozoriti na posljedice pretjerivanja iz prethodnih dana. Nakon dovoljno odmora vitalnost će se brzo obnoviti.

Snovi i vizije: Snovi će biti povezani s cestama, avionima, stranim gradovima ili velikim otvorenim prostorima. Mogla bi biti nagoviještena promjena koja će uskoro proširiti granice poznatog života. Poseban osjećaj déjà vua mogao bi se pojaviti tijekom nedjelje.