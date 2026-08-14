Dnevni horoskop, Strijelac, 14. 08. 2026.

Ljubav: Dan će donijeti više spontanosti nego što je bilo planirano. U ljubavnom odnosu mogla bi se dogoditi situacija koja će podsjetiti na početak veze i probuditi zaboravljenu lakoću. Slobodnim Strijelcima bit će otvorena mogućnost poznanstva s osobom koja dolazi iz drukčijeg okruženja.

Posao: Novi plan ili ideja bit će prihvaćeni ozbiljnije nego što se očekivalo. Mogla bi biti otvorena tema putovanja, edukacije ili suradnje s ljudima koji nisu dio uobičajenog poslovnog kruga. Financijski pomak neće biti trenutačan, ali će biti postavljen dobar temelj za ono što slijedi.

Zdravlje: Povećana potreba za kretanjem bit će izražena tijekom cijelog dana. Nervozna energija mogla bi se pojaviti ako bude previše ograničenja ili čekanja. Večernji sati donijet će osjećaj slobode i znatno bolje raspoloženje.