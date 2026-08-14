Dnevni horoskop, Škorpion, 14. 08. 2026.

Ljubav: Na površinu će izaći osjećaj koji je dugo bio skrivan, a njegovo značenje neće biti moguće ignorirati. U postojećim vezama moglo bi doći do snažnog razgovora nakon kojeg će stvari biti mnogo jasnije. Slobodnim Škorpionima mogla bi se približiti osoba čija će tajanstvenost odmah probuditi znatiželju.

Posao: Bit će otkrivena informacija koja će omogućiti bolju procjenu jedne poslovne situacije. Ono što je djelovalo kao prepreka moglo bi se pretvoriti u prednost. Financijsko pitanje povezano s dugovanjem, isplatom ili zajedničkim novcem moglo bi napokon biti pokrenuto s mrtve točke.

Zdravlje: Energija će biti snažna, ali neće uvijek biti ravnomjerno raspoređena. Povremeno bi se mogla pojaviti unutarnja napetost bez očitog razloga. Do kraja dana bit će postignuto emocionalno rasterećenje nakon jednog važnog saznanja.