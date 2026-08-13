Dnevni horoskop, Jarac, 13. 08. 2026.

Ljubav: Na emotivnom planu bit će srušen jedan zid koji se dugo gradio. Zauzeti Jarci mogli bi doživjeti trenutak bliskosti koji će ih podsjetiti zašto je određena osoba toliko važna u njihovu životu. Slobodnima će interes pokazati netko ozbiljniji i suzdržaniji, ali s vrlo jasnim namjerama.

Posao: Bit će potvrđeno da se trud iz prethodnog razdoblja nije ulagao uzalud. Moguće je priznanje, važan razgovor ili prijedlog koji će otvoriti prostor za napredovanje. Financijska situacija postat će predvidljivija, a jedna obveza koja je dugo opterećivala budžet mogla bi biti privedena kraju.

Zdravlje: Fizička izdržljivost bit će dobra, ali će se osjetiti posljedice dugotrajnog mentalnog pritiska. Tijelo će zahtijevati više kvalitetnog odmora nego što se na prvi pogled čini potrebnim. Navečer će se postupno vratiti osjećaj stabilnosti i unutarnje čvrstoće.