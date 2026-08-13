Dnevni horoskop, Blizanci, 13. 08. 2026.

Ljubav: Jedna poruka ili neočekivan poziv mogli bi potpuno promijeniti raspoloženje Blizanaca. U postojećim odnosima bit će izgovorene riječi koje će ponovno probuditi uzbuđenje i osjećaj bliskosti. Slobodnima će se otvoriti zanimljiva priča s osobom koja na prvi pogled neće odgovarati njihovim uobičajenim očekivanjima.

Posao: Tijekom dana bit će primljeno više informacija nego što će ih biti moguće odmah obraditi. Jedna od njih pokazat će se posebno važnom jer će otvoriti mogućnost suradnje ili novog izvora prihoda. Ranije donesena poslovna odluka počet će pokazivati prve rezultate, a potvrda njezine vrijednosti stići će iz neočekivanog smjera.

Zdravlje: Mentalna energija bit će snažna, ali će upravo zbog toga biti prisutna opasnost od unutarnjeg nemira. Tijelo će tražiti predah od prevelike količine informacija, razgovora i obveza. Navečer će se ponovno pojaviti osjećaj lakoće koji je prethodnih dana povremeno nedostajao.