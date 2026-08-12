Dnevni horoskop, Škorpion, 12. 08. 2026.

Ljubav: Na površinu će biti izvučeni osjećaji koji su dugo bili potiskivani. U jednom odnosu mogla bi biti otkrivena istina koja će istodobno iznenaditi i donijeti olakšanje. Privlačnost će biti snažna, a pogled ili kratka poruka mogli bi imati mnogo dublje značenje.

Posao: Bit će otkriven detalj koji mijenja način na koji se promatra jedan poslovni dogovor. Ono što je djelovalo kao prepreka moglo bi se pretvoriti u prednost. Vaša sposobnost da prepoznate skrivene motive drugih ljudi bit će posebno izražena.

Zdravlje: Vitalnost će biti dobra, ali emocionalni intenzitet mogao bi stvarati unutarnju napetost. Tijelo će tražiti trenutke u kojima će se nakupljena energija moći smiriti. Kasnije tijekom dana bit će osjetno više psihičke jasnoće.