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Škorpion /

Dnevni horoskop, Škorpion, 12. 08. 2026.

Dnevni horoskop, Škorpion, 12. 08. 2026.
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Ljubav: Na površinu će biti izvučeni osjećaji koji su dugo bili potiskivani. U jednom odnosu mogla bi biti otkrivena istina koja će istodobno iznenaditi i donijeti olakšanje. Privlačnost će biti snažna, a pogled ili kratka poruka mogli bi imati mnogo dublje značenje.

Posao: Bit će otkriven detalj koji mijenja način na koji se promatra jedan poslovni dogovor. Ono što je djelovalo kao prepreka moglo bi se pretvoriti u prednost. Vaša sposobnost da prepoznate skrivene motive drugih ljudi bit će posebno izražena.

Zdravlje: Vitalnost će biti dobra, ali emocionalni intenzitet mogao bi stvarati unutarnju napetost. Tijelo će tražiti trenutke u kojima će se nakupljena energija moći smiriti. Kasnije tijekom dana bit će osjetno više psihičke jasnoće.

Dnevni Horoskop škorpion

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