Dnevni horoskop, Bik, 12. 08. 2026.

Ljubav: U ljubavnom životu bit će naglašena potreba za sigurnošću i iskrenošću. Od bliske osobe mogla bi biti pokazana nježnost koja će ukloniti raniju sumnju. Slobodnim Bikovima u misli bi se mogla vratiti osoba za koju se vjerovalo da pripada prošlosti.

Posao: Bit će donesena odluka povezana s novcem, ugovorom ili raspodjelom odgovornosti. Ono što je ranije izgledalo neizvjesno počet će dobivati jasnije obrise. Za uložen trud moglo bi biti dobiveno priznanje, iako možda neće biti izrečeno na očekivan način.

Zdravlje: Organizam će tražiti nešto sporiji ritam, osobito u drugom dijelu dana. Napetost koja se skupljala mogla bi biti osjetljivija kroz vrat, ramena ili umor. Navečer će biti vraćen osjećaj smirenosti i veće povezanosti sa samim sobom.