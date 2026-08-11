FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
Strijelac /

Dnevni horoskop, Strijelac, 11. 08. 2026.

Dnevni horoskop, Strijelac, 11. 08. 2026.
×
Foto:

Ljubav: Ljubavni život mogao bi biti obilježen osjećajem da se nešto napokon pokreće s mrtve točke. U postojećim odnosima bit će razmatrani planovi vezani uz putovanje, promjenu ili zajedničku budućnost. Slobodnim strijelcima mogao bi biti otvoren kontakt s osobom iz drugog grada ili drugačijeg životnog okruženja. Neočekivana poruka mogla bi potpuno promijeniti raspoloženje.

Posao: Pred vama će biti otvorena mogućnost koja nadilazi dosadašnje poslovne okvire. Moguće je da će biti spomenuto usavršavanje, putovanje ili suradnja s udaljenim partnerima. Jedna će ideja dobiti konkretnu podršku. Financijski rezultat neće biti trenutačan, ali će biti stvoren temelj za značajniji napredak.

Zdravlje: Energija će biti snažna, ali promjenjiva. Tijelo će tražiti više kretanja nakon razdoblja statičnosti. Mentalno će biti osjećena veća vedrina i optimizam. Manje tegobe mogle bi nestati čim bude smanjena unutarnja napetost.

Dnevni Horoskop Strijelac

Horoskop
Još iz rubrike
možda će te zanimati
Još iz rubrike
Regionalni portali
Izdvojeno