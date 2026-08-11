Dnevni horoskop, Blizanci, 11. 08. 2026.

Ljubav: Bit će izgovorene riječi koje će promijeniti način na koji se promatra jedan odnos. Nešto što je dosad bilo nejasno napokon će biti objašnjeno. Slobodnim Blizancima mogao bi se dogoditi razgovor koji će se nastaviti mnogo dulje nego što je bilo planirano. Privlačnost će biti stvorena kroz intelektualnu bliskost i neobičnu podudarnost mišljenja.

Posao: Informacije će stizati brzo, a jedna od njih mogla bi otvoriti potpuno novi poslovni smjer. Bit će potrebno reagirati na promjenu okolnosti koja nije bila uključena u prvotni plan. Vaša sposobnost prilagodbe bit će primijećena i cijenjena. Do kraja dana mogla bi biti donesena odluka koja će kasnije donijeti znatnu korist.

Zdravlje: Mentalna aktivnost bit će izrazito pojačana, zbog čega će biti teže potpuno se isključiti od svakodnevnih događaja. Moguća je prolazna nervoza ili nemiran san. Energija će biti promjenjiva, ali neće nedostajati izdržljivosti. Smirenje će biti osjetno tek u večernjim satima.