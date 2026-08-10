Dnevni horoskop, Djevica, 10. 08. 2026.

Ljubav: Sitnica koja je dugo smetala napokon će biti izgovorena. Iskrenost bi u prvom trenutku mogla izazvati nelagodu, ali će odnos nakon toga postati stabilniji. Slobodnim Djevicama pažnju bi mogla privući osoba smirenog nastupa i neobično prodornog pogleda.

Posao: Detalj koji su drugi previdjeli bit će uočen na vrijeme. Time će biti spriječena pogreška koja je mogla imati ozbiljnije posljedice. Jedan zadatak bit će završen uspješnije nego što je bilo predviđeno, a priznanje neće izostati.

Zdravlje: Povećana osjetljivost živčanog sustava mogla bi biti primijećena tijekom užurbanog dijela dana. Umor će se više osjećati mentalno nego fizički. Nakon večernjeg smirivanja bit će vraćen osjećaj kontrole i unutarnje urednosti.