Dnevni horoskop, Bik, 10. 08. 2026.

Ljubav: U ljubavnom odnosu bit će vraćen osjećaj sigurnosti koji je nedavno bio poljuljan. Nježna gesta imat će mnogo veće značenje nego što će se na prvi pogled činiti. Slobodnim Bikovima mogla bi biti predstavljena osoba čija će se privlačnost otkrivati postupno.

Posao: Financijsko pitanje bit će približeno rješenju, ali će završni odgovor još neko vrijeme biti odgođen. Stabilnost će biti sačuvana zahvaljujući ranije donesenoj promišljenoj odluci. Nečiji pokušaj pritiska neće proizvesti očekivani učinak.

Zdravlje: Tijelu će biti potrebna sporija dinamika nego inače. Osjećaj težine mogao bi biti povezan s nakupljenim stresom, a ne s ozbiljnijim problemom. Do večeri će biti vraćena unutarnja ravnoteža i mirniji ritam.