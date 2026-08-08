Dnevni horoskop, Lav, 08. i 09. 08. 2026.

Ljubav: Pažnja će biti usmjerena prema Lavovima, ali neće svaki oblik divljenja djelovati iskreno. Bit će prepoznata razlika između stvarne naklonosti i površne fascinacije. U postojećim odnosima mogla bi biti priređena gesta koja će ponovno probuditi osjećaj posebnosti.

Posao: Vaša sposobnost vodstva bit će primijećena čak i tijekom neformalnih razgovora. Jedna ideja mogla bi biti prihvaćena brže nego što se očekivalo. Iza kulisa će se voditi razgovor koji bi uskoro mogao donijeti priznanje, novu odgovornost ili povoljniji položaj.

Zdravlje: Energija će biti snažna, ali bi mogla biti trošena u naglim naletima. Tijelo će tražiti ravnotežu između aktivnosti i odmora. Posebna osjetljivost mogla bi biti osjećana u području srca, kralježnice ili opće napetosti.

Snovi i vizije: Snovi će biti dramatični i ispunjeni snažnim bojama, svjetlom ili pozornicom. Njima će biti prikazana želja za većom slobodom i vidljivošću. Mogla bi biti naslućena situacija u kojoj će se uskoro morati preuzeti glavna uloga.