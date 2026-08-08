Dnevni horoskop, Ovan, 08. i 09. 08. 2026.

Ljubav: Tijekom vikenda bit će razotkrivena emocija koja se već neko vrijeme skriva iza šutnje. U postojećim odnosima bit će obnovljena bliskost, ali će se istodobno otvoriti pitanje koje više neće moći biti izbjegavano. Slobodne Ovnove mogla bi iznenaditi poruka osobe čiji interes dosad nije bio jasno pokazan.

Posao: Iako će poslovne obveze nakratko biti potisnute, u pozadini će se oblikovati važna odluka. Bit će prepoznato da se jedan projekt može razviti u unosnijem smjeru nego što se prvotno očekivalo. Informacija dobivena tijekom neformalnog razgovora uskoro bi mogla imati veliku vrijednost.

Zdravlje: Tijelo će jasno pokazivati gdje je tijekom prethodnih dana bilo potrošeno previše energije. Bit će osjećana potreba za sporijim ritmom i kvalitetnijim snom. Do kraja vikenda mogla bi biti vraćena snaga koja je posljednjih dana bila osjetno smanjena.

Snovi i vizije: Snovi će biti ispunjeni simbolima vrata, hodnika ili putovanja. Njima će biti nagoviješten prijelaz iz jedne životne faze u drugu. Posebno snažan dojam mogao bi ostaviti san koji će se na neobičan način povezati s događajem sljedećeg tjedna.