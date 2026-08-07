Dnevni horoskop, Bik, 07. 08. 2026.

Ljubav: U ljubavnom odnosu bit će potvrđeno da je strpljenje imalo smisla. Partnerova pažnja bit će pokazana kroz malo, ali vrlo značajno djelo. Slobodnim Bikovima prošlost će se nakratko vratiti kroz poruku, susret ili neočekivano spominjanje poznatog imena.

Posao: Jedan poslovni problem bit će riješen jednostavnije nego što se pretpostavljalo. Vaš trud bit će zapažen od osobe koja rijetko otvoreno pokazuje zadovoljstvo. Moguća je i informacija o novcu koji je kasnio ili bio privremeno zaustavljen.

Zdravlje: Bit će osjetljiva ravnoteža između fizičke izdržljivosti i emocionalnog umora. Probava ili apetit mogli bi biti pod utjecajem unutarnje napetosti. U večernjim satima bit će postignuta veća smirenost i osjećaj sigurnosti.