Dnevni horoskop, Vaga, 06. 08. 2026.

Ljubav: Bit će uspostavljena ravnoteža u odnosu koji je posljednjih dana bio ispunjen neizgovorenim nezadovoljstvom. Partner bi mogao pokazati nježniju stranu upravo u trenutku kada se to najmanje očekuje. Slobodnim Vagama bit će ponuđena prilika za susret koji će imati romantičan, ali pomalo tajanstven ton. Jedna osoba neće uspjeti sakriti ljubomoru.

Posao: Na poslovnom planu bit će potrebno uskladiti različite interese i očekivanja. Uloga posrednika mogla bi biti dodijeljena Vagi, čak i bez službenog dogovora. Važna odluka bit će odgođena, no ta će odgoda na kraju donijeti korisne informacije. Financijska ponuda izgledat će privlačno, ali neće sadržavati sve odgovore.

Zdravlje: Ravnoteža između obveza i odmora bit će osjetljivija nego inače. Umor bi se mogao pojaviti naglo, osobito nakon emocionalno zahtjevnog razgovora. Organizam će pozitivno reagirati na mirniji ritam i ugodnu atmosferu. Do večeri će biti obnovljen osjećaj lakoće.