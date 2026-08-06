Dnevni horoskop, Rak, 06. 08. 2026.

Ljubav: Jedan će odnos biti obojen snažnom nostalgijom i sjećanjem na ono što je nekada bilo obećano. Partnerova pažnja bit će pokazana postupkom, a ne velikim riječima. Slobodnim Rakovima mogla bi se ponovno pojaviti osoba čiji trag nikada nije u potpunosti nestao. Bit će teško razlučiti je li riječ o novoj prilici ili završnom poglavlju stare priče.

Posao: Na poslu će biti potrebno suočavanje s obvezom koja je predugo odgađana. Pritisak će biti pojačan, ali će se istodobno otkriti da je podrška dostupnija nego što se mislilo. Jedan razgovor s nadređenom osobom mogao bi promijeniti tijek budućih događaja. Financijska situacija ostat će stabilna, uz mogućnost manjeg iznenadnog dobitka.

Zdravlje: Emocionalna osjetljivost bit će izraženija nego inače i lako će se odraziti na fizičko stanje. Želudac i probava mogli bi reagirati na stres ili neizgovorene brige. Tijekom dana bit će pronađen trenutak mira koji će djelovati snažnije od očekivanog. U večernjim satima vratit će se osjećaj sigurnosti.