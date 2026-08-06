Dnevni horoskop, Ovan, 06. 08. 2026.

Ljubav: Bit će otkrivena emocija koja je dosad bila pažljivo skrivena iza ravnodušnog ponašanja. U partnerskim odnosima bit će pokrenut razgovor o temi koja se dugo izbjegavala. Slobodnim Ovnovima mogla bi biti poslana poruka od osobe čiji interes nije bio dovoljno jasno prepoznat. Do kraja dana bit će stvoren osjećaj da se ljubavna priča napokon pomiče s mrtve točke.

Posao: Na radnome mjestu bit će primijećen trud koji je prethodnih dana prolazio bez odgovarajućeg priznanja. Jedna će odluka biti donesena brže nego što se očekivalo, a njezine posljedice pokazat će se povoljnima. Moguće je da će biti otvorena prilika povezana s dodatnom zaradom ili većom odgovornošću. Ipak, iza nečije ljubaznosti bit će skriven interes koji neće odmah biti izgovoren.

Zdravlje: Bit će osjetan porast energije, ali će se tijelo povremeno buniti protiv pretjeranog tempa. Napetost bi se mogla zadržavati u području vrata, ramena ili glave. Tijekom večeri bit će vraćen osjećaj unutarnje ravnoteže. Jedna stara briga izgubit će snagu čim bude sagledana iz mirnije perspektive.