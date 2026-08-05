Dnevni horoskop, Lav, 05. 08. 2026.

Ljubav: Privlačnost i osobni šarm dolaze snažno do izražaja. Ljubavne situacije mogu dobiti neočekivani razvoj koji donosi uzbuđenje. Osjećaj poštovanja i divljenja postaje važan dio odnosa. Stvara se prostor za izražavanje pravih emocija.

Posao: Ambicija se povezuje s novim mogućnostima i prepoznavanjem sposobnosti. Projekti koji su zahtijevali dodatnu energiju počinju pokazivati rezultate. Autoritet i iskustvo dolaze do izražaja. Moguće je ostvarenje značajnog pomaka.

Zdravlje: Vitalnost je naglašena, a osjećaj životne snage raste. Kreativna energija pozitivno djeluje na raspoloženje. Tijelo pokazuje potrebu za održavanjem ravnoteže. Obnova energije dolazi kroz sklad uma i tijela.