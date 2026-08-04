Dnevni horoskop, Škorpion, 04. 08. 2026.

Ljubav: Duboke emocije izlaze na površinu i donose snažne spoznaje. Tajne želje i osjećaji mogu biti jasnije izraženi. U odnosima se stvara prostor za veću bliskost. Privlačnost će biti intenzivna i teško zanemariva.

Posao: Poslovne situacije zahtijevat će odlučnost i koncentraciju. Skriveni potencijali mogu biti otkriveni kroz nove zadatke. Financijski pomaci mogu se pojaviti nakon određenih promjena. Ambiciozni planovi dobivaju novu snagu.

Zdravlje: Obnavlja se unutarnja energija i osjećaj otpornosti. Emocionalno čišćenje donosi olakšanje. Tijelo pokazuje znakove prilagodbe na nove okolnosti. Intuicija može biti posebno izražena.