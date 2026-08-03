Dnevni horoskop, Ribe, 03. 08. 2026.

Ljubav: Bit će pojačana intuicija, pa će se nečije raspoloženje razumjeti i bez izgovorenih riječi. U vezi će biti otvorena osjetljiva tema koja može donijeti dublju bliskost. Slobodnim Ribama bit će približena osoba koja će djelovati romantično, ali će iza sebe nositi složenu priču.

Posao: Bit će primijećen talent koji dosad nije bio dovoljno iskorišten. Poslovna ponuda ili ideja pojavit će se nenametljivo, ali će imati zanimljiv potencijal. U financijama će biti potrebno razlikovati stvarnu priliku od obećanja koje nema čvrstu podlogu.

Zdravlje: Bit će pojačana osjetljivost na atmosferu, buku i raspoloženje drugih ljudi. Umor će se pojaviti ako se zanemare vlastite emocionalne granice. Pred kraj dana bit će vraćena unutarnja jasnoća i osjećaj smirenosti.