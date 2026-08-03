Dnevni horoskop, Ovan, 03. 08. 2026.

Ljubav: Bit će probuđene emocije koje su se dugo skrivale iza ponosa i prividne ravnodušnosti. U odnosima će biti otvorena tema koja je ranije namjerno izbjegavana. Slobodnim Ovnovima bit će upućen znak pažnje od osobe čije se namjere još neće moći potpuno odgonetnuti.

Posao: Bit će prepoznat trud koji je dosad prolazio gotovo nezapaženo. Jedna će odluka biti donesena brže nego što se očekivalo, a time će biti otvoren prostor za novi zadatak ili suradnju. Financijska situacija bit će stabilna, ali će se pojaviti trošak povezan s ranijim obvezama.

Zdravlje: Bit će osjetna povećana razina energije, ali i sklonost pretjerivanju. Tijelo će jasno pokazivati kada je granica izdržljivosti dosegnuta. Večernji sati bit će obilježeni potrebom za mirom i kvalitetnijim snom.