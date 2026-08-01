Dnevni horoskop, Blizanci, 01. i 02. 08. 2026.

Ljubav: Vikend će biti obilježen razgovorima u kojima će između riječi biti skriveno mnogo više nego što se na prvi pogled čini. Jedna poruka mogla bi biti pogrešno protumačena, a zatim razjašnjena na neočekivano nježan način. Slobodnim Blizancima bit će privučena osoba britkog uma i pomalo tajanstvenog ponašanja.

Posao: Nove ideje bit će pokrenute iznenada, možda tijekom neobveznog razgovora ili susreta. Bit će prepoznata prilika za suradnju koja dosad nije bila ozbiljno razmatrana. Ipak, konačni dogovor još neće biti zaključen jer će nedostajati jedan važan podatak.

Zdravlje: Mentalna aktivnost bit će pojačana, zbog čega bi odmor mogao biti otežan. Napetost će se najviše osjećati kroz nemiran san, ubrzane misli ili osjetljivost živčanog sustava. Do kraja vikenda moglo bi biti pronađeno jednostavno rješenje za vraćanje koncentracije.

Snovi i vizije: Snovi će biti brzi, isprekidani i puni razgovora, putovanja ili nepoznatih lica. Jedna izgovorena riječ mogla bi se nakon buđenja činiti neobično važnom. Kroz snove bi mogla biti primljena poruka vezana uz izbor između dvaju različitih puteva.