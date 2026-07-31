Dnevni horoskop, Lav, 31. 07. 2026.

Ljubav: Bit će privučena pažnja osobe koja se dosad držala na distanci. U postojećim odnosima bit će pokrenuto pitanje ravnoteže između ponosa i iskrenosti. Jedan kompliment ili neočekivana poruka probudit će snažne emocije. Večer će nositi mogućnost strastvenog susreta, ali i kratkog sukoba karaktera.

Posao: Bit će pružena prilika da se sposobnosti pokažu pred važnim ljudima. Odgovornost će biti povećana, no s njom će doći i veći utjecaj. Jedan suradnik mogao bi pokušati preuzeti zasluge, ali će stvarne činjenice ipak biti prepoznate. Financijski potez iz prošlosti počet će pokazivati prve rezultate.

Zdravlje: Bit će prisutna snažna vitalnost, ali će tijelo tražiti pametnije raspoređivanje energije. Srce i kralježnica mogli bi biti osjetljiviji na napor ili stres. Pretjerivanje će se brzo osjetiti kroz umor koji dolazi bez upozorenja. Kasniji sati donijet će obnovu samopouzdanja i unutarnje snage.