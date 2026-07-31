Dnevni horoskop, Blizanci, 31. 07. 2026.

Ljubav: Bit će izgovorena rečenica koja će promijeniti smjer jednog odnosa. Ono što je dosad bilo shvaćano kao bezazlena komunikacija poprimit će ozbiljniji ton. Slobodnim Blizancima bit će otvorena mogućnost zanimljivog dopisivanja ili neočekivanog susreta. U vezama će se između redaka prepoznati ono što se nije željelo priznati.

Posao: Bit će primljena informacija koja će zahtijevati brzu prilagodbu. Više zadataka bit će pokrenuto istodobno, ali samo će jedan donijeti konkretan rezultat. U komunikaciji s kolegama mogla bi biti stvorena zabuna zbog nepotpune poruke ili pogrešno protumačenog dogovora. Krajem dana bit će pronađeno rješenje koje je cijelo vrijeme bilo nadohvat ruke.

Zdravlje: Bit će osjetna mentalna iscrpljenost unatoč dobroj tjelesnoj energiji. Misli će se teško smirivati, osobito nakon intenzivnih razgovora. Moguća će biti osjetljivost dišnih putova ili kratkotrajna napetost u rukama i ramenima. Večernji sati donijet će postupno rasterećenje.