Dnevni horoskop, Bik, 01. i 02. 08. 2026.

Ljubav: U ljubavnim odnosima bit će tražena sigurnost, ali bi je mogla narušiti neočekivana promjena raspoloženja bliske osobe. Jedan nježan trenutak razotkrit će koliko je osjećaja ostalo neizgovoreno. Slobodnim Bikovima moglo bi biti obnovljeno zanimanje za osobu povezanu s prošlošću.

Posao: Bit će razmatrane odluke povezane s novcem, imovinom ili dugoročnom stabilnošću. Ono što se prije činilo nedostižnim sada bi moglo biti sagledano kao realna mogućnost. Ipak, iza privlačne ponude mogao bi biti skriven detalj koji će tek naknadno biti primijećen.

Zdravlje: Organizmu će biti potrebni sporiji ritam i više sna. Osjetljivost vrata, ramena ili probave mogla bi biti pojačana zbog nakupljenog stresa. Tijekom nedjelje bit će osjetno vraćen osjećaj unutarnjeg mira.

Snovi i vizije: U snovima bi se mogli pojavljivati vrtovi, stari domovi, hrana ili predmeti iz djetinjstva. Kroz te slike bit će pokrenuta sjećanja koja još uvijek imaju emocionalnu težinu. Jedna će vizija ukazivati na ono što se više ne može zadržati samo zato što je poznato.