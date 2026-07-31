Dnevni horoskop, Škorpion, 31. 07. 2026.

Ljubav: Bit će otkrivena istina koja će potvrditi dugo prisutnu sumnju. Emocije će biti snažne, ali neće sve biti pokazane otvoreno. Slobodnim Škorpionima bit će privučena osoba izrazito tajanstvene i intenzivne energije. U postojećim odnosima mogla bi biti pokrenuta tema ljubomore, odanosti ili neizgovorenih očekivanja.

Posao: Bit će razotkrivena pozadina jednog poslovnog dogovora. Informacija koja je bila skrivena mogla bi promijeniti odnos prema kolegi ili nadređenom. Financijska situacija bit će povoljnija nego što se čini na prvi pogled, ali će jedan trošak zahtijevati hitnu reakciju. Kroz kriznu situaciju bit će pokazana iznimna sposobnost snalaženja.

Zdravlje: Bit će prisutna snažna regenerativna energija, ali i potreba za emocionalnim pražnjenjem. Potisnuta napetost mogla bi se očitovati kroz nesanicu, glavobolju ili težinu u tijelu. Tijekom dana bit će dosegnuta granica nakon koje više neće biti moguće zanemarivati umor. Večer će donijeti osjećaj pročišćenja i povratka kontrole.